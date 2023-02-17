Окупанти продовжують наступ на позиції ЗСУ

Новий наступ Росії, якого чекали навесні, вже почався. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС, опублікованому вечері в четвер, 16 лютого.

Президент зазначив, що російські атаки відбуваються одразу на кількох напрямках. Він переконаний, що українські захисники зможуть зупинити просування російських окупантів.

«Російські атаки вже відбуваються з кількох напрямків», – пояснив президент.

За словами Зеленського, ЗСУ продовжують оборону до моменту, поки не почнеться контрнаступ. Для цього, Україні необхідно більше озброєнь від Заходу. Також президент закликав Захід швидше надати Україні необхідне озброєння.

Президент України наголосив, що єдине, що прискорить мир – це зброя, оскільки тільки такі умови розуміє Росія.

«Звісно, сучасна зброя прискорює мир. Зброя – це єдина мова, яку розуміє Росія», – сказав президент.

Володимир Зеленський також відкинув компроміси по закінченню війни.

«Будь-які територіальні компроміси послабили б нас як державу. Питання, з ким компроміс. З Путіним? Ні. Чому? Тому що немає довіри», – резюмував Зеленський.

Наприкінці 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія готується до нового наступу на територію України. Під загрозою 2023 року також може бути Київ.

Генштаб ЗСУ 15 лютого повідомляв, що російські окупанти суттєво продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.