Знищений російський танк

Втрати російських танків у війні проти України є «величезними», еквівалентними приблизно 16 танковим полкам, що, ймовірно, заважає Росії швидко відновити свої танкові підрозділи. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на оцінки розвідки, надані нідерландською дослідницькою організацією Oryx і британським дослідницьким Міжнародним інститутом стратегічних досліджень (IISS), які вказували про те, що Росія втратила половину свого довоєнного танкового парку в перший рік війни: понад 1000 знищених і 500 захоплених танків

«15 лютого IISS також зазначив, що Росія втратила близько 50 відсотків своєї довоєнної кількості основних бойових танків Т-72Б і Т-72Б3М», – йдеться в повідомленні.

В ISW зауважують, що один танковий полк потребує трохи менше ніж 100 танків, тому відновлення двох танкових полків із нуля (якого, ймовірно, потребують 12-ий і 13-ий танкові полки) вимагало б 200 танків, яких російські збройні сили не мають у запасах і не здатні швидко виробити.

«Широкомасштабні втрати танків також впливають на здатність мотострілкових формувань ефективно функціонувати, але мотострілецьким підрозділам потрібно менше танків у кожному, і вони можуть краще використовувати велику кількість відносно непідготовленої живої сили, яку утворила поспішна мобілізація російського резерву», – йдеться у звіті.

Водночас відсутність відновлених танкових полків і бригад, за словами аналітиків, позбавляє російські сухопутні сили того виду потужності, що необхідний для здійснення важливих в оперативному плані проривів, що може пояснити, чому Західному військовому округу «поки що не вдалося зробити жодного».

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ станом на 20 лютого, Росія під час повномасштабної війни проти України втратила 3316 танків, зокрема, шість – за останню добу. Росія про свої втрати не повідомляє.