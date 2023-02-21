У Повітряних силах зазначають, що Росія не буде масово застосовувати авіацію проти України в річницю прямого вторгнення. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він вкотре наголосив, що РФ не стягувала літаки саме до кордонів з Україною. Кількість повітряних бортів авіаційного угруповання, яке використовує ворог на 40 аеродромах (в РФ, Білорусі, в окупованому Криму), не змінювалося від початку великої війни.

«Багато "експертів" говорять про сотні, якісь полчища літаків, ну не буде такого, так ніхто не воює, це не Друга світова війна. В сучасній війні використовується високоточна зброя, ракетне озброєння. Ті 40 летовищ, які ворог використовує для зльоту авіації, вони на різному віддаленні (від 200 до 700 кілометрів) від українського кордону. Ворог використовує ці летовища в атаках проти України з перших днів війни», – заявив Ігнат.

Угруповання, яке знаходилось на цих летовищах на початок повномасштабної агресії, зараз в тій самій кількості залишається (більше 700 одиниць), єдине – замість втраченої техніки окупанти просто підвозять нову.

За словами Юрія Ігната, «говорити, що буде якась масована атака на Київ сотнями літаків – це вже з іншої опери, зрозуміло, що цього не буде». Навіть на початку агресії ворог використовував із десяток літаків на певному напрямку.

Раніше Повітряні сили попередили про «нестандартні ракетні атаки» росіян ​23-24 лютого. Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк також повідомила, що Росія може готуватися до нового масованого ракетного обстрілу України, окупанти проводять активну розвідку авіацією та безпілотниками. Вона наголосила, що російські окупанти тяжіють до певних дат і лютий для них – «специфічний місяць».