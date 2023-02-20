У роковини повномасштабного російського вторгнення, Росія може запустити декілька хвиль ракетних ударів, але при цьому зробити свої атаки «нестандартними». Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, Росія дійсно готує можливі провокації та атаки на 23-24 лютого.

«Готуються можливі провокації вже 23 лютого. Бо у них це теж сакральна дата – «Дєнь защітніка отєчєства» або «Дєнь совєтской армії». Для них це одне з найбільш сакральних свят ... Наступний день, 24 лютого – це річниця вторгнення на нашу землю. Тому в ці два дні можна очікувати кілька хвиль тих атак. Бо ворог, очевидно, завжди це робить. Використовує дати або напередодні них», – заявив Юрій Ігнат.

Він додав, що скупчення авіації Росії дійсно відбувається, однак, поки що не можна казати, що це відбувається саме довкола України.

«Безпосередньо на летовищах, які (РФ використовує проти України. Це – близько 40 летовищ на окупованій території, в Криму, Білорусі. Ці летовища приймають різні типи авіації, яка використовується в атаках. Кількість авіації, що ворог накопичив на початку агресії, залишається такою самою й зараз. Це понад 700 літальних апаратів загалом: літаки тактичної авіації, гелікоптери, ударні та військово-транспортні ... Попри втрати, противник може поповнювати техніку… Ми володіємо інформацією про кількість техніки та потенційні загрози, які можуть виникати», –пояснив Ігнат.

Він запевнив, що ЗСУ та протиповітряна оборона готова до нових атак. Проте закликав українців буде обережними, бо росіяни можуть вдатись до «нестандартних атак».

«Раніше ми могли собі передбачати пуски ракет, коли вони відбуваються, всі очікують стандартних дій та того, що можна не ховатися. Але по Києву та Запоріжжю взяли та вдарили "Кінжалами". Це було буквально кілька тижнів тому. Або ж думаємо, що вночі ракетного удару не буде. Та він буде вранці. Однак взяли та вдарили вночі. Так, невеликою кількістю ракет... Тому слід очікувати на нестандартні дії ворога. Можливого загострення», – попередив Ігнат.

Раніше він уточнив, що росіяни цього тижня змінили тактику застосування ракет: якщо раніше вони влаштовували масовану атаку приблизно раз на два тижні, то нині застосовують ракети невеликим кількостями, запускаючи над річищами Дністра та Південного Бугу, якомога нижче «притискаючи» до землі.