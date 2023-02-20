Росіяни цього тижня змінили тактику застосування ракет: якщо раніше вони влаштовували масовану атаку приблизно раз на два тижні, то нині застосовують ракети невеликим кількостями, запускаючи над річищами Дністра та Південного Бугу, якомога нижче «притискаючи» до землі. Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону у неділю ввечері.

За його словами, росіяни таким чином намагаються притискати запуски ракет якомога нижче, щоб «обхитрити» комплекси ППО.

Таку тактику армія держави-агресорки використовує і під час нічних, і під час денних ракетних обстрілів. При чому, раніше вночі росіяни запускали по Україні лише дрони-камікадзе.

За словами Ігната, раніше російські військові влаштовували атаку приблизно раз на два тижні, а тепер випускає ракети частіше, але невеликими кількостями.

Зауважимо, що речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк також раніше зазначила, що через низьку ефективність масованих ракетних атак, Росія зосередилася на частіших ударах меншою кількістю ракет. Таким чином росіяни прагнуть виснажити сили української протиповітряної оборони.

За її словами, у РФ спостерігаються суттєві проблеми з поповненням запасів ракет, зокрема – «Калібр» морського базування.

Додамо, що в Міноборони України очікують, що російська армія до річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого, намагатиметься скорочувати проміжки між ракетними атаками на українські міста. Окупанти захочуть дошкулити українській державі, а також виснажити засоби протиповітряної оборони.

Згідно з даними Генштабу, лише за минулу добу російські війська завдали 10 ракетних і 25 авіаційних ударів у Луганській, Донецькій і Запорізькій областях України, а також здійснили 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню.