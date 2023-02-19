Під час масованого артобстрілу росіяни поруйнували приватні будинки

Вранці в неділю, 19 лютого російська армія масованим артилерійським вогнем накрила село Бургунка Бериславського району, внаслідок чого загинули троє людей, ще кілька людей, серед яких є діти, отримали поранення.

«Один із ворожих снарядів влучив у подвірʼя місцевих жителів. У момент обстрілу в домівці перебувала родина – троє дорослих та двоє дітей. Через російський удар мати, батько та дядько загинули на місці. 13-річний хлопчик дістав поранення, його шпиталізували. Ще одна дитина дивом не постраждала», – повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Там уточнили, що в цьому ж селі через російський обстріл поранення отримали ще четверо людей – літня жінка, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.

Офіс генпрокурора зазначив, що внаслідок російського обстрілу, крім житлових будинків, також пошкоджено цивільну інфраструктуру та лінії електропередач.