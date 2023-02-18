Росія скоює злочини проти людства під час війни в Україні. Про це віце-президентка США Камала Гарріс заявила на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє «Європейська правда».

«Їхні дії - це напад на наші спільні цінності, напад на нашу спільну людяність. Сполучені Штати офіційно визначили, що Росія вчинила злочини проти людства», – сказала віце-президентка.

Вона наголосила, що «всі ті, хто скоїв ці злочини, і їхні керівники, які є співучасниками цих злочинів, будуть притягнуті до відповідальності». Гарріс у своєму виступі згадала про конкретні приклади, які можуть бути використані як докази злочинів Росії проти людяності.

«Російські війська здійснюють широкомасштабні та системні напади на цивільне населення - жахливі вбивства, тортури, зґвалтування та депортації. Вбивства, схожі на страту, побиття та катування електричним струмом», – сказала вона.

Гарріс нагадала, що російська влада примусово депортувала сотні тисяч людей з України до Росії, включаючи дітей.

«Вони жорстоко розлучили дітей з їхніми сім'ями», – додала Гарріс і пообіцяла, що США продовжуватимуть підтримувати судовий процес, щоб притягнути РФ до відповідальності.

Нагадаємо, що Офіс президента Зеленського публічно заявив про неприйнятність ідеї щодо створення так званого «гібридного трибуналу» як інструменту розслідування злочину агресії РФ.