Офіс президента Зеленського публічно заявив про неприйнятність ідеї щодо створення так званого «гібридного трибуналу» як інструменту розслідування злочину агресії РФ. Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак на Мюнхенській безпековій конференції, пише «Європейська правда».

Він наголосив, що Україна прагне покарання керівництва РФ за рішення про збройну агресію проти України.

«Найшвидший шлях досягнути цього – це створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії. І світ починає розуміти, наскільки це важливо», – пояснив глава офісу Зеленського.

Андрій Єрмак, утім, повідомив, що частина держав ЄС виступили з альтернативною пропозицією про створення «гібридного трибуналу».

«Новий ризик – те, що деякі країни висловлюються на користь гібридного трибуналу, який є неприйнятним. Чому гібридний трибунал неприйнятний? Бо він не дає гарантій того, що він призведе до зняття імунітету з Путіна, Лаврова і Мішустіна. Це – головна проблема гібридного проекту», – заявив він.

Що таке «гібридний трибунал»

Так звана пропозиція «гібридного трибуналу» передбачає створення спеціального суду, заснованого на національному законодавстві України та укомплектований міжнародними суддями. За словами експертів, це може понизити рівень міжнародної реакції та міжнародної підтримки в боротьбі зі злочинами РФ. Коли цей злочин буде переслідуватися всіма державами та російські лідери будуть засуджені всім світом, а не лише Україною, це матиме більше юридичне, публічне та соціальне значення.

У Міжнародному кримінальному суді в Гаазі заявили, що наразі не можуть розглядати злочин агресії проти України, скоєний політичним і військовим керівництвом Росії. Саме тому Єврокомісія представила дві альтернативи того, як можна було б притягнути Москву до відповідальності за агресію.

З одного боку, це можливість створення міжнародного спеціального суду. Другим варіантом був спеціальний суд, заснований на національному законодавстві України та укомплектований міжнародними суддями – так званий «гібридний трибунал». У середині січня Бербок виступала в Гаазі за створення трибуналу на основі українського законодавства, другий варіант. Вона визнала, що не може звинуватити Путіна, прем'єр-міністра Міхаїла Мішустіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова. Через їхній імунітет це, ймовірно, буде можливо лише після закінчення терміну їхніх повноважень.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що Франція та Україна продовжують співпрацю зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, але паралельно досліджують можливість створити доповнення до існуючих міжнародно-правових інституцій – «гібридний трибунал».