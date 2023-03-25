Російський штурм Бахмута практично припинився

На Бахмутському напрямку ситуація залишається однією з найскладніших на фронті, проте Збройним силам України вдається її стабілізувати. Унормування обстановки на фронті дається титанічними зусиллями українських військових.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у телефонній розмові з начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном у п'ятницю, 24 березня. Головнокомандувач розповів Тоні Радакіна про оперативну ситуацію по лінії фронту в Україні, зокрема на Бахмутському напрямку.

«Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку – найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати», – повідомив Валерій Залужний.

Військові обговорили можливе посилення української протиповітряної оборони. Головнокомандувач ЗСУ та Тоні Радакін домовилися розвивати співпрацю та пітримувати зв'язок.

Нагадаємо, Валерій Залужний спільно з командувачем Сухопутних військ Олександром Сирським виступили за продовження оборони Бахмута. За словами Олександра Сирського, росіяни втрачають значні сили у спробах захопити Бахмут, тому невдовзі ЗСУ скористаються втомою окупантів.

У міноборони Великої Британії також зазначають, що штурм міста з боку росіян практично припинився – це зумовлено крайнім виснаженням сил окупантів. Британська розвідка припускає, що становище Росії на фронті погіршилося через конфлікти між російським міністерством оборони та ПВК «Вагнер».