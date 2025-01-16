Ворог завдає авіаційні, артилерійські та ракетні удари по важливим промисловим об'єктам на Покровському напрямку

Російські війська атакували термобаричними боєприпасами низку промислових об'єктів на Покровському напрямку, зруйнувавши їх. Про це у четвер, 16 січня, повідомило оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».

За даними військових, ворог завдає авіаційні, артилерійські та ракетні удари по інфраструктурі та важливим промисловим об'єктам на Покровському напрямку. З використанням термобаричних боєприпасів були уражені важливі промислові об'єкти в населених пунктах Улакли, Котлине та Богатирі.

У Генштабі ЗСУ станом на 16:00 16 січня повідомляли, що загалом, від початку доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень. Та найбільше боїв було зафіксовано на Покровському та Курському напрямках.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Петропавлівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня повідомляли, що російські окупаційні війська провели штурм позицій українських сил у Часовому Яру та Торецьку, внаслідок чого деякі позиції ЗСУ були зруйновані.