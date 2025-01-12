На Лиманському напрямку російські військові 23 рази атакували позиції українських захисників

На Лиманському напрямку фронту українські бійці виявляють і знищують штурмовиків російської армії, які проникли в бойові порядки ЗСУ. Про це у неділю, 12 січня, повідомило Оперативно-стратегічне угруповування військ «Хортиця».

За даними військових, на Лиманському напрямку штурмові групи російської армії атакували українські позиції в районах населених пунктів Копанка, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі. Наразі бійці ЗСУ проводять заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що проникли в бойові порядки українських військ.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби, 11 січня, на Лиманському напрямку російські військові 23 рази атакували позиції українських захисників.

«На Лиманському напрямку загарбники 23 рази атакували позиції наших захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що російська армія прорвалася в міську забудову Курахового.

11 січня аналітики Deep State повідомили, що російські війська повністю окупували Курахове у Донецькій області. Проте згодом речник ОСУВ «Хортиця» зазначив, що росіяни не окупували місто повністю, адже ЗСУ утримують деякі позиції. Він також наголосив, що більшість Курахового повністю зруйновано.