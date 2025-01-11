Більшість Курахового повністю зруйновано

В районі Курахового йдуть бої, українські війська утримують деякі позиції у місті. Про це повідомив у суботу, 11 січня, речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері «Суспільне. Студія».

11 січня аналітики Deep State повідомили, що російські війська повністю окупували Курахове у Донецькій області.

«Ворог окупував Курахове, а також просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки», – йдеться у дописі.

Проте згодом речник ОСУВ «Хортиця» зазначив, що росіяни не окупували місто повністю, адже ЗСУ утримують деякі позиції. Він також наголосив, що більшість Курахового повністю зруйновано.

«За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. В тому числі українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що російська армія прорвалася в міську забудову Курахового.