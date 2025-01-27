Kernel випускає продукцію під марками «Щедрий Дар», «СТОЖАР», «ЧУМАК» тощо

У січні 2025 року один із заводів найбільшого українського виробника соняшникової олії Kernel припинив роботу через дефіцит сировини на ринку. Про це повідомив Forbes Ukraine з посиланням на звіт компанії за другий квартал фінансового року.

Зазначається, що впродовж указаного періоду компанія Kernel переробила 973 тис. тонн олійних культур, що на 20% більше, ніж попереднього року. Це сталося завдяки введенню в експлуатацію нового заводу з перероблення олійних культур на заході Україні у лютому 2024 року.

Обсяги переробки в жовтні-грудні 2024 року також зросли на 42% порівняно з попереднім кварталом. З них 50 тис. тонн було перероблено в межах толінгових угод з давальницької сировини.

Через дефіцит соняшника, три заводи Kernel почали переробляти інші олійні культури – 93 тис. тонн сої та 14 тис. тонн ріпаку протягом звітного періоду. А вже у січні цього року один з цих заводів зупинив свої потужності.

У другому кварталі фінансового року продажі олій склали 408 тис. тонн. Порівняно з попереднім кварталом показник зріс на 52% та 11% порівняно з попереднім роком. З них 26 тис. тонн – це соняшникова олія в пляшках.

Зазначимо, Kernel – найбільший виробник та експортер соняшникової олії в Україні, а також ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Kernel постачає продукцію у понад 60 країн. Компанія є власником торгових марок «Щедрий Дар», «СТОЖАР», «ЧУМАК», «MARINADO» тощо. Засновником та головним акціонером Kernel є український бізнесмен Андрій Веревський.