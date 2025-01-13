Гіпермаркет в Чернівцях відкрили в 2017 році

Компанія «Ашан» повідомила, що у квітні 2025 року закриває єдиний свій магазин в Чернівцях. Супермаркет діятиме в онлайн-формат, і клієнти зможуть замовляти продукти та речі через інтернет. Також співпраця з гуртовими покупцями продовжиться.

Єдиний гіпермаркет «Ашан» у Чернівцях, який розташований на вул. Хотинській, 43, відкрили у 2017 році. Рішення про його закриття в компанії пояснили оптимізацією бізнес-процесів, а також стрімким розвитком digital-сервісів та електронної комерції. Окрім того, у компанії відзначили, що магазин в Чернівцях був збитковим.

«У 2024 році ми переглянули підходи до роботи зі збитковими об'єктами, з метою оздоровити бізнес для подальшого зростання і довгострокової роботи на ринку. Ми фокусуємося на цифрових каналах продажу з сайту auchan.ua, щоб відповідати актуальним потребам клієнтів», – повідомила генеральна директорка «Ашан Україна» Марта Труш.

Співробітникам «Ашан» у Чернівцях запропонують релокацію в міста, де є фізичні магазини. Також компанія продовжить співпрацю з В2В партнерами в регіоні та підтримку соціальних проєктів у місті, а саме проєкт Фундації Auchan «Смачно з Фундацією Auchan» з «Благодійний фонд «Ремар Україна». Ця організація створює кулінарний простір для людей з різних соціальних груп, переселенців та людей, які залишилися у складних життєвих ситуаціях.

Auchan Retail – це міжнародна компанія роздрібної торгівлі, яка свій перший магазин відкрила у Франції в 1961 році. ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» працює в Україні з 2008 року та має магазини у 9 містах, зокрема, у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Житомирі.