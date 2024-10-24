«Ашан» працював в Росії з 2002 року

Французька компанія «Ашан» залишає російський ринок і шукає покупців для дочірньої компанії. Le Figaro повідомляє, що бізнес має пропозиції від двох російських компаній. Імена покупців наразі не розголошують, але угоду планують підписати впродовж найближчих тижнів.

Le Figaro розповідає, що покупець повинен отримати схвалення російських урядових комісій, які дають дозвіл на продаж іноземних активів. Вони можуть знижувати ціну, якщо покупець є наближеним до Кремля. Представник компанії пояснив журналістам, що «Ашан» не інвестував у російський бізнес і не виводив прибуток, оскільки дотримувався санкцій. Проте це ставило компанію у невигідне становище.

З початком повномасштабного вторгнення «Ашан» відмовлявся залишати російський ринок, на якому працював з 2002 року. Згідно з офіційною позицією бізнесу, робили це, щоб не зашкодити місцевому населенню. У компанії також виправдовувалися, що не можуть залишити своїх працівників, оскільки в Росії працювали мережа з 230 магазинів.

Агентство La Lettre повідомляє, що російський ринок займав 10% доходу «Ашану» або ж понад 3 млрд євро. «Ашан» не зміг офіційно працювати й дотримуватися усіх 18 пакетів санкцій, які наклали на Росію.

Додамо, що «Ашан» поспішає з виходом з Росії, оскільки Кремль запровадив «податок на вихід», який зріс з 10% до 15%. Російські ЗМІ повідомляли, що податок може вирости до 35%.