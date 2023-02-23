Окрім «Ашану» НАЗК визнала спонсорами війни ще 14 холдингів

Національне агентство з питань запобігання корупції додало французьку мережу «Auchan Holding» до переліку міжнародних спонсорів війни. Під час повномасштабного вторгнення компанія відмовилась виходити з російського ринку, а її дочірня російська філія «Ашан» постачала продукти російським окупантам, які воюють в Україні. Сама корпорація заперечила участь філії у допомозі росіянам, а рішення залишитися в Росії аргументувала допомогою для цивільного населення.

Агенція додала корпорацію «Ашан» до переліку міжнародних спонсорів війни, посилаючись на скандальне розслідування закордонних медіа. «Ми хочемо, щоби будь-яким компаніям було соромно співпрацювати із вбивцями. Інститут репутації має діяти, тому ми внесли «Ашан» у перелік міжнародних спонсорів війни», — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

За результатами розслідування видань The Insider, Le Monde і Bellingcat, яке опублікували 17 лютого, «Ашан» надсилав поставки для російських військових, які перебувають на окупованих українських територіях. «За інформацією журналістів, списки товарів, які постачались на окуповані території нібито як «гуманітарна допомога» насправді складалися із чоловічих шкарпеток, цигарок (які не можуть постачатися як гуманітарна допомога), запальничок та бритв, що ставить під сумнів гуманітарну мету такої «допомоги»», – повідомила прес-служба НАЗК.

НАЗК заявила, що мережа гіпермаркетів причетна до мобілізації в Росії – за матеріалами розслідування, російський «Ашан» збирав та передавав до військкоматів дані про своїх працівників, після чого їх знаходили та мобілізовували. «Ашан» продовжує платити податки Росії та є прямим спонсором війни проти України, підтримуючи бюджет країни-агресорки.

«Для «Ашану» Росія є другим за значенням ринком збуту після Франції. Лише у 2020 році російський «Ашан» сплатив 167 мільйонів доларів до російського бюджету. За підрахунками журналістів, це дорівнює вартості 15 літаків СУ-25, 42 танків, 222 ракет «Калібр», або 477 тисячам автоматів АК-74. Ми не можемо дозволити, щоби Росія продовжила отримувати ці кошти, за які потім вбиває українців», – розповів Олександр Новіков.

Нагадаємо, французька «Auchan Retail» відреагувала на розслідування журналістів та заявила, що не постачала товари російським військовим. У заяві компанії йдеться, що її російські магазини надають допомогу лише цивільному населенню і не проводили благодійних зборів для російської армії. Крім того, в «Ашані» заявили, що в магазинах не розміщувалося жодних пунктів збору гуманітарної допомоги.