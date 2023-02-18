Міжнародна мережа супермаркетів «Ашан» зі штаб-квартирою у Франції заявила, що не постачала товари російським військовим і не відкривала у своїх магазинах пунктів збору продуктів харчування для них. Про це йдеться в заяві французької Auchan Retail у відповідь на відповідне журналістське розслідування.

«Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені у звіті-розслідуванні, та їхню інтерпретацію. Auchan Retail надзвичайно здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування», – наголошується в заяві.

У компанії стверджують, що її російські магазини надають допомогу лише цивільному населенню і не проводили благодійних зборів для російської армії.

На доказ своєї правоти в «Ашані» повідомили, що у березні минулого року мерія Санкт-Петербурга зробила замовлення на збір допомоги для населення, яке вона підтримує. Там додали, що аналогічне замовлення було й у 2021 році для підтримки населення у зв’язку з пандемією коронавірусу. Там стверджують, що серед замовлених товарів не було нічого такого, що б вказувало на кінцевий пункт призначення.

Компанія також наполягає, що не розміщувала у своїх російських супермаркетах пунктів збору гуманітарної допомоги. Згаданий інцидент в одному з торгових центрів Самари у компанії пояснили тим, що відповідний пункт було відкрито в торговому центрі, в якому розміщений «Ашан», а не безпосередньо в магазині «Ашан».

Також у компанії сказали, що не можуть знати, куди в кінцевому результаті доставляють продукцію, придбану в її магазинах.

Водночас компанія ніяк не прокоментувала інформацію з розслідування про те, що її російська «дочка» допомагає армії з мобілізацією.

Нагадаємо, 17 лютого The Insider, Le Monde і Bellingcat оприлюднили спільне розслідування про те, що від початку повномасштабного вторгнення російська «дочка" французького «Ашану» постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним.

В Auchan Україна заявили, що шоковані розслідуванням журналістів про допомогу окупаційним військам з боку російської «дочки» «Ашану» і вимагають пояснень від французького офісу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорить зі своєю французькою колегою Катрін Колонною розслідування про діяльність «Ашану» на користь російської армії.