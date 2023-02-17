Російське представництво французької мережі магазинів «Ашан» постачає товари російським військовим на окупованих українських територіях, а також допомагає військкоматам набирати мобілізованих. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde і Bellingcat.

Поставки складалися як із товарів з складів «Ашану», так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів у різних регіонах країни-агресора. Список товарів не схожий на гуманітарну допомогу: шкарпетки для чоловіків 40-го розміру взуття, є цигарки (які ніколи не постачають як гуманітарну допомогу), запальнички, бритви. Кількість товарів (1000 тюбиків зубної пасти, 500 запальничок) свідчить про те, що одержувачів було багато, цього вистачило б на один-два батальйони.

Далі цю «гумдопомогу» оформлювали як закупівлю з боку десяти юридичних осіб. Ці компанії пов'язані між собою: всі вони обслуговують петербурзький «Пасажиравтотранс», який, своєю чергою, належить до міського комітету з транспорту. Деякі з цих юросіб на запит журналістів не стали приховувати, що товари прямують російським військовим.

Крім того, «Ашан» задіяв у поставках для окупаційних військ свої магазини в інших регіонах. Також було помічено збір допомоги на території торгових центрів у Самарі, Рибінську та Володимирі. Постачанням товарів на окуповані російськими військами українські території займався не тільки «Ашан», а й «Леруа Мерлен», який належить до того ж холдингу.

Також «Ашан» допомагав владі РФ боротися з ухильниками від призову: компанія збирала і передавала до військкоматів дані про своїх співробітників і після оголошення мобілізації допомагав військкоматам виконувати норму: на робочому місці співробітникам вручали повістки і пропонували звільнитися.

Українське представництво «Ашан» вже прокоментувало розслідування. У компанії заявили, що шоковані інформацією, яка була опублікована в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії країни-агресорки і терміново звернулись до офісу у Франції.

Мережа супермаркетів «Ашан» входить до десятки найбільших іноземних компаній Росії. У Росії французька мережа «Ашан» управляє 241 магазином, де працюють близько 30 тис людей. Ринок країни-агресора генерує для материнської Auchan Holding 11% доходів. Раніше гендиректор Auchan Ів Клод заявив, що мережа продовжить роботу в Росії, оскільки «діє в інтересах цивільного населення».

У квітні ритейлер скоротив інвестиції у російський підрозділ, однак результату це не дало. «Ашан» продовжує розвивати мережу супермаркетів в РФ, підігрувати окупантам в імпортозаміщенні та сплачувати податки на сотні мільйонів доларів.