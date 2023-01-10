Мережі супермаркетів Auchan, АТБ, Novus та Varus припиняють реалізацію продукцію французької ТМ Bonduelle через інформацію про забезпечення нею армії РФ. Про це повідомляють прес-служби магазинів.

Представники Auchan Ukraine повідомили, що компанія ухвалила рішення зняти із полиць продукцію бренду Bonduelle. На даний момент магазини виконують це рішення.

Крім того, із 4 січня мережа АТБ також припинила закуповувати продукцію Bonduelle.

«З 4.01.2023 року закупівля продукції цього бренду зупинена. Якщо щось на полках ви ще можете побачити, то це допродаж залишків, які були викуплені нашою мережею», – зазначили в АТБ.

В Novus заявили, що «з відомих причин прибируть з полиць товари ТМ Bonduelle». Крім того, у Novus також приберуть з полиць чаї марки Greenfield, власники й виробництво якого пов’язані з РФ.

Представники компанії Varus також додали, що вже почали знімати з продажів продукцію Bonduelle з полиць своїх супермаркетів.

Напередодні Нового року у російських ЗМІ зʼявилася інформація, що французька компанія Bonduelle підтримала військовослужбовців-окупантів ЗС РФ і передала їм гуманітарку з побажанням «швидкої перемоги».

Своєю чергою Bonduelle Group опублікувала офіційну заяву, у якій заперечила інформацію російських ЗМІ.

Проте Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало ввести санкції проти французького виробника заморожених і консервований овочів – Bonduelle через скандал із гумдопомогою для російської армії.