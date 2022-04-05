Припинення інвестицій може призвести до банкрутства російської дочки "Ашану"

Компанія «Ашан Україна» повідомляє, що домоглась від головного офісу Аuchan retail group припинення постачання товарів та продовження інвестицій у свою мережу в Росії. Про це ідеться в прес-релізі українського представництва компанії.

«Із перших днів війни компанія «Ашан Україна» засудила збройну агресію росії. Під натиском звернень тисяч співробітників, десятків листів головний офіс прийняв рішення: згорнути інвестиції та припинити поставки в рф», – ідеться в прес-релізі компанії.

Таке рішення означає, що в Росії:

не будуть відкриватись нові магазини;

не будуть ремонтуватися існуючі магазини;

не буде здійснюватися підтримка ІТ-технологій та проектів;

не буде оновлюватись ключове програмне забезпечення, наприклад, касове, логістичне, комерційне тощо;

не будуть постачатися імпортні товари в рф – а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю.

«Магазини в росії вже зараз збиткові. Вищезазначені санкції призведуть до катастрофічного падіння товарообігу і сплати податків та високої вірогідності банкрутства», – пояснюють в українському офісі компанії.

Водночас на французькому сайті компанії останній прес-реліз розміщений 27 березня 2022 року. У ньому ідеться, що компанія не буде залишати російський ринок.

Аuchan retail group належить французькій родині Мюльє, до групи акціонерних товариств якої належить також мережа з продажу спортивного одягу та інвенатря Decathlon.