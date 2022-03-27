«Ашан» продовжить працювати в Росії

Французька мережа супермаркетів «Ашан» продовжить працювати в Росії, не зважаючи на заклики президента Володимира Зеленського не спонсорувати війну. Про це заявив генеральний директор компанії Ів Клод в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

Гендиректор компанії «Ашан» назвав несправедливими слова президента України Володимир Зеленського про те, що французькі компанії, які продовжують роботу в Росії, спонсорують її військову машину та вбивства українців.

«Найважливіше для нас – це зберегти наших співробітників і забезпечити нашу основну місію – продовжувати годувати населення цих двох країн. У нас ніколи не було іншої мети. Я готовий сприйняти громадську думку, яка з нами не погоджується. Нас легко критикувати, але ми тут, ми діємо на користь мирного населення», – сказав Ів Клод.

Топменеджер «Ашану» також заявив, що на ринку Росії бренд присутній вже 20 років на нього працює десятки тисяч працівників, яких не можуть кинути напризволяще.

«Ми виступаємо як дискаунтер і віримо, що зробимо свій внесок у часи високої інфляції, щоб захистити купівельну спроможність населення. Якщо «Ашан» піде, ми позбавимо роботи 30 тисяч людей, 40% з яких – працівники та акціонери. І наші клієнти закликають нас залишитися», – пояснив Ів Клод.

Він також запевнив, що компанія призупинила свої інвестиції в Росію, а російська «дочка» з 231 магазином працює у відокремленому режимі й не займає великої частки у структурі доходів «Ашану». Ів Клод вважає, що після закриття гіпермаркетів «Ашан» в Росії їх можуть експропріювати, а керівникам російської мережі загрожуватиме кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства.

Раніше Володимир Зеленський у виступі перед парламентарями Франції закликав французькі компанії піти з російського ринку, щоб перестати бути спонсорами для військової машини Росії. Варто зазначити, що український підрозділ «Ашану» з початку повномасштабної війни Росії проти України тиснув на керівництво мережі з вимогою вийти з ринку країни-окупанта, однак безуспішно.