«Ашан» заперечив інформацію про розширення своєї присутності в РФ

Французька компанія «Ашан» заперечила нещодавню інформацію агентства Reuters, яке повідомило про наміри торгівельної мережі розширити свою присутність у Росії. Відповідна заява українського підрозділу компанії з посиланням на повідомлення материнської компанії є у розпорядженні ZAXID.NET.

Як повідомили в головному офісі Auchan Retail, компанія не відкриває нові магазини і не створює нові торгові площі в Росії.

Головний офіс повністю спростував інформацію про розширення мережі в Росії та поновлення інвестицій.

«В Auchan ніколи не було проекту подвоїти кількість магазинів у цій країні. Ця «інформація» не згадується ніде в повідомленнях або стратегічних планах Auchan Russia або Auchan Retail. Це фейк», – повідомили в компанії і зазначили, що раніше припинили усі інвестиції в російський підрозділ.

Водночас у компанії пояснили, що 9 березня російський підрозділ компанії Auchan Russia оголосив про ребрендинг існуючого магазину (бренд Attak) у Москві під торговою маркою «MyAuchan» – ультразручного формату та бренду, відкритого в цій країні ще у 2016 році.

Як інформував ZAXID.NET, раніше агентство Reuters повідомило про наміри французької компанії «Ашан» відкрити нову мережу магазинів на території РФ. І це попри війну в Україні та запроваджені західні санкції.

Раніше також стало відомо, що Національне агентство протидії корупції включило французьку корпорацію «Ашан» до переліку міжнародних спонсорів тероризму. Це сталося після того, як журналісти-розслідувачі з’ясували, що російський «Ашан» з початку війни постачає товари окупантам під виглядом «гуманітарної допомоги».

Сама мережа все заперечує, водночас відмовляється іти з російського ринку. «Ашан» заявляла, що основна ціль присутності у Росії – забезпечення населення якісними продуктами за доступними цінами.

На українському ринку «Ашан» продовжує працювати, однак через репутацію французької «матері» і російської «сестри» суттєво втратив у прибутках/