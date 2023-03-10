Після скандалу з фінансуванням окупантів «Ашан» подвоює присутність у Росії

Французька компанія «Ашан» розвиває свій бізнес у Росії, попри війну в Україні. Вона відкриє нову мережу магазинів. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, у новій мережі магазинів компанія планує продавати лише товари під власними торговими марками. Таким чином, «Ашан» подвоїть свою присутність у Росії.

За інформацією Reuters, Auchan Retail Russia заявила, що новий магазин «Мій Ашан» пропонуватиме асортимент із приблизно 900 найменувань, 90% з яких складатимуть харчі під власними торговими марками.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національне агентство протидії корупції включило французьку корпорацію «Ашан» до переліку міжнародних спонсорів тероризму. Це сталося після того, як журналісти-розслідувачі з’ясували, що російський «Ашан» з початку війни постачає товари окупантам під виглядом «гуманітарної допомоги».

Сама мережа все заперечує, водночас відмовляється іти з російського ринку. «Ашан» заявляла, що основна ціль присутності у Росії – забезпечення населення якісними продуктами за доступними цінами.

На українському ринку «Ашан» продовжує працювати, однак через репутацію французької «матері» і російської «сестри» суттєво втратив у прибутках, зазначає УНІАН.