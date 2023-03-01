Марта Труш працює в компанії вже понад 10 років

Вперше за 15 років роботи французького рітейлера в Україні компанію Auchan Україна очолить українка – уродженка Львова Марта Труш. Вона замінить на цій посаді громадянку Угорщини Вікторію Луценко, яку натомість призначили генеральною директоркою Auchan Угорщина. Про такі зміни компанія повідомила у середу, 1 березня.

Вікторія Луценко керувала Auchan в Україні протягом п'яти років. Марта Труш очолить компанію вже з березня. Вона працює на підприємстві більше 10 років і має відповідний досвід.

«Марта Труш має глибинне знання локального ринку та підприємства, адже працює в Auchan Україна понад 10 років і має різносторонній досвід в рітейлі, зокрема в операційній діяльності магазинів, у продажах та управлінні комерцією, у трансформації та в людських ресурсах», – йдеться в поідомленні компанії Auchan Україна.

За словами Марти Труш, основним пріоритетом для неї та 5000 українських співробітників – продовжити допомагати населенню країни та робити внесок у відбудову економіки України. Зокрема, відкривати і надалі нові супермаркети, після вже відкритих у Бучі, Ірпені та Києві, створювати робочі місця, покращувати добробут та купівельну спроможність українців.

Як наголошується у повідомленні компанії, Марта Труш стала першою українкою на посаді генеральної директорки Auchan Україна.

Нагадаємо, Auchan Україна – український підрозділ французької мережі Auchan. Пеший магазин відкрили в Києві у 2008 році. Зараз мережа в Україні налічує понад 40 магазинів у 9 містах – Києві, Харкові, Львові, Чернівцях, Житомирі, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Одесі, а також електронну комерцію по всій країні. За даними Forbes, у 2021 році виторг Auchan Україна складав 14,4 млрд грн. У воєнний 2022-й рік він впав на 27%.

Нагадаємо, що у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde і Bellingcat, опублікованому у лютому, йшлося про те, що російське представництво Auchan постачає товари російській армії, а також допомагає військкоматам набирати мобілізованих. Після цього НАЗК додало «Auchan Holding» до переліку міжнародних спонсорів війни. Під час повномасштабного вторгнення компанія відмовилась виходити з російського ринку, а її дочірня російська філія Auchan постачала продукти російським окупантам, які воюють в Україні. Сама корпорація заперечила участь філії у допомозі росіянам, а рішення залишитися в Росії аргументувала допомогою для цивільного населення. Натомість Auchan Україна має свою позицію і активно допомагає українській армії.