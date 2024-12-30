За кордоном у компанії залишилась тільки одна фабрика

Кондитерська корпорація Roshen закрила вже другий майданчик в Угорщині. Про це у понеділок, 30 грудня, написав Forbes з посиланням на слова виконавчого директора компанії Олександра Головащука.

Корпорація Roshen зупинила виробництво на кондитерській фабриці Bonbonetti в Будапешті у квітні 2023 року через нерентабельність. Того року Roshen виготовив в Угорщині майже удесятеро менше продукції, ніж на початку роботи. Угорський довідник Opten зазначає, що виторг Bonbonetti у 2023 році склав близько 3,5 млн євро.

Потужності Bonbonetti не давали можливості покрити витрати, а розширити виробництво було неможливо, адже завод розташований в щільній забудові. Виконавчий директор Roshen повідомив, що частину обладнання Bonbonetti перевезли на Вінницьку кондитерську фабрику, а частину – утилізували.

Відзначимо, що Roshen придбав угорську кондитерську компанію Bonbonetti Choco у 2012 році. Наразі основні активи корпорації зосереджені в Україні, мова йде про Київську кондитерську фабрику, два виробничі майданчики в Вінниці, Кременчуцьку кондитерську фабрику, Вінницький молочний завод і бісквітну фабрику у Борисполі. За кордоном у компанії залишилась тільки одна фабрика в литовському місті Клайпеда.

Нагадаємо, у лютому 2024 року суд російського міста Ліпєцк ухвалив рішення про націоналізацію місцевої кондитерської фабрики Roshen.