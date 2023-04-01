Серед виявлених сигарет виявили, зокрема, тютюнові вироби, які виготовляють на тютюновій фабриці у Винниках

Румунські митники перехопили вантажівку з України, в якій, крім кондитерських виробів Roshen, виявили близько 500 ящиків контрабандних сигарет. Сума несплачених митних зборів затриманої партії контрабандних сигарет сягає 1 млн євро. Вантажівку перехопили ще 24 березня і Державне бюро розслідувань вже перевіряє, яким чином працівники Вінницької та Одеської митниць не побачили контрабанду серед кондитерських виробів.

Вперше про те, що румунські прикордонники перехопили контрабандні сигарети з України у вантажівці Roshen румунські ЗМІ повідомили 24 березня, але розголосу цій ситуації надали журналісти телеканалу «1+1», які 31 березня випустили власний матеріал на цю тему.

Румунські митники повідомили, що вантажівку із сигаретами виявили поблизу міста Брашов у центральній Румунії. Авто рухалось у напрямку міста Сібіу, хоча за документами, наданими водієм, пунктом призначення був Бухарест – це зовсім в іншому боці, на півдні країни.

«Пунктом призначення була внутрішня митниця в Бухаресті. Коли водія запитали, куди він прямує, він відповів, що до Орадя. А потім підозру поліцейських ще більше посили маршрут водія, адже він відхилився від шляху до столиці», – каже Вергініка Драгой, керівниця регіонального відділення румунської митниці у місті Брашов.

Провівши ретельний контроль транспортного засобу запломбованої вантажівки, інспектори митниці виявили у вантажному відсіку, за палетами із солодощами, приховані близько 500 ящиків сигарет без акцизних марок. Ці дані збігаються з тими, які публікувало ДБР у своїй новині про розслідування дій працівників Вінницької та Одеської митниць, які не виявили сигарет поміж цукерками.

У фургоні румунські митники виявили 3,830 млн сигарет Compliment Blue, 10 тис. сигарет Kent, 10 тис. сигарет Kent Crystal та 10 тис. інших сигарет без акцизних марок. За підрахунками митників, акцизний збір, не сплачений із цих сигарет, становить понад 2,3 млн лей (1 млн євро). Цікаво, що серед виявлених сигарет виявили, зокрема, тютюнові вироби, які виготовляють на тютюновій фабриці у Винниках на Львівщині, яку контролює Григорій Козловський.

Фото румунської митниці

В публікації не вказано, що йдеться про вантажівку Roshen, однак на фото видно коробки з їхнім брендом у фургоні. Журналісти навіть називають номерні знаки вантажівки – ВХ5519СМ та прізвище водія фури. Журналісти «1+1», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, публікують митну декларацію, яка свідчить про те, що відправником товару є ДП «Кондитерська корпорація Рошен» (Київ), а отримувачем – фірма ROSHEN ONE LTD (Бухарест).

Згідно з цією декларацією, вантажівка перевозила 15 тонн солодощів, задекларованою вартістю 53 тис. євро. Вдалось також відслідкувати маршрут фури. Так, після завантаження на складі Roshen у Вінниці вантажівка там же була запломбована митниками і поїхала на пункт пропуску Орлівка в Одеській області. А далі поромом через Дунай вантажівка відправилась до румунського пункту пропуску Ісакча.

Корпорація Roshen уже звернулася до правоохоронних органів із вимогою розслідувати поширену інформацію про перевізників, які намагалися в машинах, орендованих для перевезення кондитерських виробів, вивозити контрабандні сигарети.

«Корпорація "РОШЕН" укладає угоди з приватними перевізниками для експорту продукції за кордон. Як нам стало відомо, один із таких недоброчесних перевізників завантажив як мінімум у дві машини кондитерську продукцію, але перевантажив її і нелегально завантажив цигарки, які намагалися вивезти за підробленими накладними. "РОШЕН" розцінює ці дії перевізника як спробу замовної акції, мета якої - дискредитувати прозоре і конкурентне виробництво, підрив ділової репутації», – ідеться в тексті офіційного повідомлення корпорації.

Виробник солодощів також наголосив, що «ніколи не використовував і не використовує у своїй діяльності сірих і незаконних схем, тому розглядає цей інцидент як сплановану провокацію, спрямовану на дискредитацію компанії».

Кондитерська корпорація «Рошен» — один з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні та Східній Європі, входить у тридцятку найбільших виробників кондитерських виробів світу. Корпорація належить Петру Порошенку