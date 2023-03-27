Державне бюро розслідувань перевіряє митників Вінницької та Одеської митниць на причетність до контрабанди сигарет. Вони не помітили у вантажівці з кондитерськими виробами великої партії незадекларованих сигарет, яку згодом перехопили румунські правоохоронці.

Як повідомила прес-служба ДБР, 24 березня румунські митники затримали вантажівку з українськими номерами. В ній серед офіційно заявлених кондитерських виробів було виявлено прихованими 4 мільйони цигарок (200 тис. пачок) відомих брендів з маркуванням «Duty Free».

«У ході попереднього розслідування встановлено, що вантажівка оформлювалась на митному посту «Вінниця» через подачу електронної декларації. На автомобілі та причепі була пломба відправника, зазначена в супровідних документах, завірених Одеською митницею», – сказано в повідомленні.

За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження, яке розслідує за статтею «Зловживання службовим становищем».