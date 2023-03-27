ДБР перевіряє митників двох областей на причетність до контрабанди сигарет
Митники пропустили до Румунії велику партію незадекларованих сигарет
Державне бюро розслідувань перевіряє митників Вінницької та Одеської митниць на причетність до контрабанди сигарет. Вони не помітили у вантажівці з кондитерськими виробами великої партії незадекларованих сигарет, яку згодом перехопили румунські правоохоронці.
Як повідомила прес-служба ДБР, 24 березня румунські митники затримали вантажівку з українськими номерами. В ній серед офіційно заявлених кондитерських виробів було виявлено прихованими 4 мільйони цигарок (200 тис. пачок) відомих брендів з маркуванням «Duty Free».
«У ході попереднього розслідування встановлено, що вантажівка оформлювалась на митному посту «Вінниця» через подачу електронної декларації. На автомобілі та причепі була пломба відправника, зазначена в супровідних документах, завірених Одеською митницею», – сказано в повідомленні.
За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження, яке розслідує за статтею «Зловживання службовим становищем».