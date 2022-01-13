Олексій Порошенко припинив політичну діяльність в 2019 році

Корпорація Roshen уникнула арешту активів в межах накладених на Петра Порошенка обмежувальних заходів, оскільки нею нині володіє його син Олексій Порошенко. Про це йдеться у матеріалі «Слідство. Інфо».

Як йдеться у розслідуванні журналістів, Roshen вважається найціннішим серед активів, які приписують колишньому президентові. Як повідомив журналістам заступник головного редактора Forbes Україна Володимир Ланда, їхня редакція оцінює Roshen у понад 1,1 млрд доларів США. Загалом же статки Петра Порошенка разом з Roshen торік Forbes оцінив в 1,6 млрд доларів.

Водночас ключовими активами бізнесу п'ятого президента України зараз володіє його син Олексій Порошенко. Мова йде про близько 50 компаній, значна частина яких пов’язана з Roshen. Також Порошенко-молодший володіє аграрним бізнесом екс-президента.

Журналісти повідомили, що до осені 2019 року Олексій Порошенко був народним депутатом. Тоді він не володів жодною фірмою. Однак за кілька місяців став власником корпорації Roshen включно з українськими та іноземними компаніями.

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У коментарі журналістам прокурор Юрій Бєлкин підтвердив, що суд арештував активи, якими особисто володів Порошенко, а не його родичі.

Своєю чергою, у прес-службі Петра Порошенка повідомили, що його син Олексій припинив політичну діяльність в 2019 році. Уже після цього за рішенням трастового керуючого йому було надано всіх повноважень кінцевого бенефіціара сліпого трасту.

За інформацією журналістів, особисто Петрові Порошенку нині належить близько десятка компаній, більшість з яких, за відкритими даними Податкової служби, складно назвати успішними. Деякі з них останні роки показували збитки, а в інших фінансові звіти взагалі відсутні. Хоча є із відносно непоганими результатами.

«Найбільшими фінансовими досягненнями серед компаній Порошенка можуть похизуватися «Міжнародний інвестиційний банк» та фітнес-клуб «П’ятий елемент». За 2020 рік вони заробили орієнтовно по 7 мільйонів гривень. Імовірно, саме ці бізнес-активи тиждень тому арештував суд і саме їм може загрожувати конфіскація у разі доведення вини Петра Порошенка», – йдеться у розслідуванні.

Як інформував ZAXID.NET, 6 січня Печерський райсуд арештував майно підозрюваного в державній зраді Петра Порошенка. Що саме заарештовано остаточно невідомо, оскільки ухвалу обіцяли оприлюднити пізніше.