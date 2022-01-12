Сьогодні стало відомо, що Петро Порошенко повернеться до України 17 січня рейсовим літаком із Варшави

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про затримання народного депутата, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка для доставки до суду, однак Офіс генерального прокурора приховує наявність такого документу. Про це повідомив адвокат політика Ігор Головань, пише «Суспільне».

«Ми знаємо, що цю інформацію чомусь приховує ОГПУ, чомусь приховує Печерський суд, що існує така собі ухвала про затримання Петра Порошенка з метою його доставки до суду та існує клопотання ОГПУ про застосування до нього запобіжного заходу», – заявив адвокат.

Захист п’ятого президента України офіційно звернувся до Печерського суду із клопотанням про призначення засідання у справі на 17 січня, щоб забезпечити Петру Порошенку можливість бути присутнім на ньому.

Захист Петра Порошенка наголошує, шо жодних підстав для примусового доставлення політика до суду або його затримання немає, оскільки раніше він повідомив, що повернеться цього дня в Україну і готовий добровільно з’явитися до суду. До того, згідно з чинним КПК, народного депутата про розгляд подібних клопотань мають повідомити завчасно.

Своєю чергою, прес-секретар Печерського районного суду Києва Віталій Чергавий заявив, що нічого з цього приводу коментувати не буде.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні стало відомо про те, що пʼятий президент України та чинний народний депутат Петро Порошенко, якого підозрюють у державній зраді, повернеться до України вранці 17 січня рейсовим літаком із Варшави.

У чому звинувачують Петра Порошенка?

Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятому президенту вручили відповідну підозру 20 грудня, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Вже 6 січня Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким арештував все майно і активи експрезидента.

Сама справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій у 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014-2015 рр.

17 грудня Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у Європу. Було відомо, що Петро Порошенко певний час перебував у Польщі, а пізніше поїхав до Бельгії.