Екс-президента Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні терористичній організації

П'ятий президент України Петро Порошенко, якого підозрюють у державній зраді, повернеться до Києва зранку 17 січня рейсовим літаком з Варшави. Про це повідомила прес-служба партії «Європейська солідарність».

Порошенко планує повернутися до Києва рейсовим літаком з Варшави 17 січня о 9:00, Водночас, «ЄС» не зазначила рейсом якої авіакомпанії прибуде екс-президент, але відомо, що о 9:10 в аеропорт «Київ-Жуляни» з Варшави прилітає літак Wizz Air.

Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятому президенту вручили відповідну підозру 20 грудня, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Вже 6 січня Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким арештував все майно і активи експрезидента.

Сама справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій у 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014-2015 рр.

17 грудня Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.

Сам Петро Порошенко досі перебуває у Польщі. Раніше він повідомляв, що повернеться в Україну 17 січня і тоді планує зустрітися із генпрокуроркою.