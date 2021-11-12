Володимира Демчишина підозрюють в організації незаконних поставок вугілля з «ЛНР» та «ДНР»

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості. Йому закидають організацію незаконних постачань вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, йдеться про міністра, якого призначили на посаду у грудні 2014 року. Правоохоронці ім’я підозрюваного не називають, але очільником відомства тоді став Володимир Демчишин.

Прокурори вказують, що після призначення підозрюваного на цю посаду вище політичне керівництво держави залучило його до укладання угод на постачання вугілля з «ЛНР» та «ДНР».

Міністр знав про існування дефіциту вугілля через зрив постачання вугілля з Південної Африки та блокування постачань з Росії. Також Демчишин усвідомлював причини зриву постачань – примушування України до придбання вугілля у представників «Л/ДНР» і розумів, що «це є сприянням економічному розвитку і діяльності терористичних організацій "Л/ДНР"».

За даними слідства, на окупованій території підібрали два вугледобувних підприємства держпідприємств «Шахта імені К.І. Кісельова» та «Луганськвугілля». Вони перебували під повним контролем бойовиків, а одне з них взагалі не працювало. Саме їх використали в злочинній схемі постачання вугілля енергогенерувальним підприємствам України.

Аби створити видимість законності схеми, тодішній міністр наказав до реєстраційних даних цих підприємств внести зміни про юридичні адреси у Києві, а їхніми керівниками призначили представників «ЛНР» та «ДНР».

«Центренерго» за вказівкою Демчишина нібито уклало договори на постачання вугілля з контрольованими бойовиками підприємствами. Це стало підставою для перерахування, обготівкування та розподілення на користь «ДНР» та «ЛНР» більш як 200 мільйонів грн.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з можливою конфіскацією майна.