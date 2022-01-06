Петро Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня

Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким арештував все майно і активи екс-президента Петра Порошенка. Про це 6 січня повідомив адвокат Ігоря Голованя, який захищає Порошенка у справі за звинуваченням у державній зраді. Цю інформацію також підтвердив Офіс прокурора, прес-служба якого після завершення засідання опублікувала офіційну заяву.

«Ми говорили, що йде політичне переслідування Петра Порошенка. Зараз наклали арешт на все майно Петра Олексійовича, хоча ми знаємо, що Печерський суд перебуває поза юрисдикцією розслідувань ДБР», – заявив Ігор Головань.

За його словами, про упередженість суду свідчить те, що текст ухвали був підготовлений дуже швидко, хоча лише на написання переліку арештованого майна мало б піти більше часу. Повний текст ухвали, в якому й буде детальний перелік арештованих об'єктів, мають оприлюднити 14 січня, втім, за словами адвоката, йдеться про арешт усього майна екс-президента.

Ігор Головань також підкреслив, що адвокати подаватимуть апеляцію на ухвалу про арешт.

За словами Ігора Голованя, за поданими до суду документами повідомлення про підозру було вручено Порошенку 20 грудня, хоча той виїхав з України ще 17 грудня. «Вони не надали жодного документа, що хоча б направили повідомлення про підозру поштою, тобто ми бачимо абсолютне беззаконня, абсолютне нехтування нормами права, спрямоване винятково на одне — перешкодити лідеру опозиції здійснювати політичну діяльність», — заявив адвокат.

За словами однопартійниці Порошенка Ірини Геращенко, про це судове засідання адвокати дізналися «випадково вчора ввечері».

Сам Петро Порошенко досі перебуває у Польщі. У поширеній сьогодні заяві він повідомив, що повернеться в Україну 17 січня і тоді планує зустрітися із генпрокуроркою. «Наступний тиждень — з 10 по 15 січня — працюватиму в Європі над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в нашій країні. 17 січня я як і обіцяв повернуся до Києва, аби з’явитися у суді та провести зустріч із генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом», – заявив Порошенко.

Нагадаємо, Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятому президенту вручили відповідну підозру 20 грудня, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Окрім Порошенка, підозрюваними в справі є нардеп із ОПЗЖ Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин і бізнесмен Сергій Кузяра.

Сама справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій у 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014–2015 роках.

17 грудня, Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.

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