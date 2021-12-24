Офіс генерального прокурора підписав клопотання про арешт п'ятого президента України та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка, а Печерський суд Києва дозволив його затримати, щоб доправити в суд для обрання запобіжного заходу. Про це у пятницю, 24 грудня повідомили низка українських ЗМІ.

Зокрема, агентство «Українські новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що відповідну згоду на затримання Петра Порошенка ухвалили вранці 24 грудня.

Суд дав згоду на затримання Порошенка з метою приводу до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова перебуває в Києві, але пішла у відпустку, наголосили поінформовані джерела. Клопотання про арешт п'ятого президента України підписав заступник генпрокурора України Олексій Симоненко.

«Українській правді» підтвердили, що в Офісі генпрокурора підписали клопотання про арешт Порошенка. Крім того, джерело видання підтвердило, що Печерський суд Києва дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його в суд та обрати запобіжний захід.

Водночас спікер Печерського суду Києва Віталій Чергавий відмовився коментувати інформацію. Також він не зміг підтвердити, чи спростувати, чи було засідання у суді. За його словами, подібні засідання таємні і проходять у закритому режимі.

За коментарями звертались до прес-служби Офісу генпрокура, самої генпрокурорки Ірини Венедіктової, її заступника Олексія Симоненка, але ніхто з них не відповів.

Адвокати п'ятого президента Ігор Головань та Ілля Новіков розповіли, що не мають достовірної інформації про обрання Порошенку запобіжного заходу.

За словами співрозмовників видання «Главком», в Офісі генпрокурора також визначили заставу Порошенку в розмірі 1 млрд грн, як альтернативу до арешту.

Адвокат п'ятого президента України Ілля Новіков напередодні повідомляв, що РНБО найближчим часом може ввести санкції проти Порошенка та заарештувати його активи. У підозрі для цього вписали статтю 258 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму — ред.), додав Новіков.

«Сенс у тому, щоб рішенням РНБО, яке буде затверджено указом президента, заарештувати активи», — вважає адвокат політика. За його словами, рішення про санкції проти Порошенка варто очікувати протягом наступних двох-трьох тижнів.

Як інформував ZAXID.NET, Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятому президенту вручили відповідну підозру 20 грудня, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Окрім Порошенка, підозрюваними в справі є нардеп із ОПЗЖ Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин і бізнесмен Сергій Кузяра.

Порошенко зараз не в Україні. Політик говорив про зустрічі з європейськими політиками у Варшаві.

Про що саме йдеться?

Справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «Л/ДНР» в 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014–2015 роках.

Водночас опубліковані журналістами проекту Bihus.Info записи переговорів Медведчука свідчать, що гроші передавалися «під контролем» представників української спецслужби. СБУ також пообіцяла вивчити причетність до цієї справи п’ятого президента Петра Порошенка і екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

17 грудня, Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.

Справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «Л/ДНР». У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину.