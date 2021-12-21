Екс-президента Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні терористичній організації

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко не прийде на допит у справі про постачання вугілля з окупованих територій, заявив його адвокат Ілля Новіков в ефірі телеканалу «UA: Перший». Напередодні Порошенку оголосили підозру за державну зраду та сприянні терористичній організації.

Зі слів Новікова, обидві повістки на допит, зокрема й та, яку Порошенку намагалися вручити слідчі Державного бюро розслідувань 17 грудня, були виписані у неправильний спосіб.

«Повістка на допит на 23 грудня є незаконною, оскільки, відповідно до закону, повістки можна вручати виключно на п’яту добу – тобто вони мали його викликати не раніше, аніж на 24 грудня», – заявив Новіков.

Наразі екс-президент перебуває за межами України. Він збирається відвідати Туреччину та Польщу. Водночас, точна дата його повернення невідома. Новіков в ефірі «Радіо Свободи» заявив, що це може статися у другій декаді січня.

Порошенку оголосили підозру у державній зраді та сприянні терористичним організаціям «ЛНР» і «ДНР» у справі про поставки вугілля з окупованих територій напередодні, 20 грудня. ДБР повідомло, що йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на 1,5 млрд грн та сприяння терористичним організаціям «Л/ДНР».

Сама партія «Європейська солідарність» назвала справу проти Порошенка «повністю сфабрикованою» та заявила, що «у влади не вийде зламати опозицію».

Про що саме йдеться?

Справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «Л/ДНР» в 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014–2015 роках.

Водночас опубліковані журналістами проекту Bihus.Info записи переговорів Медведчука свідчать, що гроші передавалися «під контролем» представників української спецслужби. СБУ також пообіцяла вивчити причетність до цієї справи п’ятого президента Петра Порошенка і екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

17 грудня, Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.

Справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «Л/ДНР». У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину.