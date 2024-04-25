Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі

Правоохоронці викрили міжнародний канал контрабанди наркотиків. За даними слідчих, четверо жителів Житомира налагодили постачання наркотиків з Канади до України. Про це у четвер, 25 квітня, повідомили у Офісі генпрокурора.

Слідчі встановили, наркотики з Канади до України доставляли за допомогою міжнародних відправлень. Наркотичні речовини ховали в коробках з-під дитячих іграшок та одягу. Вже в Україні їх фасували та відправляли для подальшого збуту так званим закладчикам по всій країні.

Одного із підозрюваних правоохоронці затримали під час перетину кордону.

«Правоохоронці провели обшуки, вилучили міжнародні відправлення з 8 кг особливо небезпечного наркотичного засобу – канабіс та 15 г кокаїну. Орієнтовна вартість вилученого складає 4 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Чотирьом мешканцям Житомира повідомили про підозри за фактом контрабанди наркотичних засобів з метою їх збуту (ч. 2, 3 ст. 305 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна. Суд обрав для двох підозрюваних запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою, іншим двом – домашній арешт.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці викрили наркоторговця, який продавав наркотики по всій території України. Чоловік підшукував покупців у Telegram та на форумах в інтернеті. Наркотики та психотропні речовини він пересилав поштою. Перед відправленням ховав їх в дитячі іграшки та невелику побутову техніку.