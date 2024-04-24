Наркоторговець шукав клієнтів у Telegram та на форумах

У Дніпрі правоохоронці викрили наркоторговця, який продавав наркотики по всій території України. Чоловік підшукував покупців у Telegram та на форумах в інтернеті. Про це повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора у середу, 24 квітня.

За даними слідчих, наркотики та психотропні речовини чоловік пересилав поштою. Перед відправленням він ховав їх в іграшки та негабаритну побутову техніку. Таким чином він заробляв щонайменше пів мільйона кожного місяця.

«Для конспірації підозрюваний використовував вигадані анкетні дані та одноразові номери телефонів, постійно змінював одяг і ходив в темних окулярах та головних уборах», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили та затримали наркоторговця. Під час обшуків у його помешканні та в автомобілі в затриманого вилучили кілька кілограмів особливо небезпечного психотропу.

«Цей наркотик зʼявився у 2017 році та ідентифікований Управлінням боротьби з наркотиками США як найпоширеніший серед синтетичних канабіноїдів», – пояснили в Офісі генпрокурора.

Чоловіку оголосили про підозру у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.