Організатора і трьох його спільників затримали під час виготовлення 40 кілограмів амфетаміну

СБУ із Національною поліцією заблокували діяльність міжнародних наркоторговців, які щомісяця збували амфетаміну на понад 50 млн грн. Затримані виготовляли наркотики у пересувних лабораторіях та продавали їх через мережу міжнародних та загальноукраїнських Telegram-каналів та інтернет-магазинів.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 23 квітня, в угруповання входили шестеро мешканців Прикарпаття. Очолював групу раніше судимий за продаж наркотиків 29-річний мешканець Калуського району. Психотропи виготовляли у пересувних нарколабораторіях у важкодоступних місцях під відкритим небом, а необхідну сировину для виготовлення амфетаміну – фенілнітропропен – контрабандою ввозили з-за кордону.

«По всій території України відбулося понад 10 затримань дилерів, які купували амфетамін у фігурантів через систему закладок та поштових відправлень з особливо великими обсягами речовини – від 1 до 10 кілограмів. Психотропи збували також за кордон. Зокрема, СБУ затримала кур’єра, який віз контрабандою до однієї з сусідніх країн три кілограма психотропної речовини. Загалом, СБУ задокументувала понад 40 епізодів злочинної діяльності угруповання», – зазначили в Службі безпеки.

Організатора і трьох його спільників затримали під час виготовлення 40 кілограмів амфетаміну, вартістю понад 25 млн грн. П’ятого члена групи затримали після обшуків, а тіло шостого учасника незадовго до спецоперації виявили закопаним у лісі.

Загалом під час 32 обшуків правоохоронці вилучили понад 50 кг амфетаміну, лабораторне обладнання, фенілнітропропен та інші прекурсори, гроші та 8 автомобілів, які злочинці ввозили в Україну під виглядом благодійної допомоги ЗСУ і використовували у своїй діяльності.

Чотирьом затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, п’ятому – з можливістю внесення застави у понад 900 тис грн. За незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів прикарпатцям загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.