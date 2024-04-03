Наркоторговці планували розширювати свій вплив на території західної України

СБУ разом з Нацполіцією затримали учасників наркосиндикату, який виготовляв та збував психоторопи на Прикарпатті. У підпільних лабораторіях виробляли по 20 кілограмів амфетаміну, що приносило злочинцям 10 млн грн прибутку щомісяця.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 3 квітня, організатор і троє його спільників облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу амфетаміну. Для охорони периметру підпільних цехів вони запускали квадрокоптери із системою відеоспостереження. Щомісяця злочинці могли виготовляти до 20 кг наркотиків для продажу через розгалужену мережу наркодилерів. Також учасники угруповання продавали канабіс та наркотичний препарат «Субутекс».

«Лідерами угруповання були двоє рецидивістів, які раніше вже відбували покарання за наркоторгівлю. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв’язки у кримінальних колах. Підпільний бізнес дозволяв організаторам отримувати регулярний прибуток у понад 10 млн грн в місяць. У подальшому зловмисники планували розширювати свій наркобізнес та злочинний вплив на території західної України», – інформують в СБУ.

Під час 35 обшуків у затриманих вилучили 5 кг амфетаміну та канабісу, обладнання для виробництва та фасування наркотиків, комп’ютери та мобільні телефони, банківські картки, 300 тис. грн готівкою готівку у різній валюті та 5 автомобілів преміум-класу, серед яких BMW M8, Porsche Boxster та Alfa Romeo, загальною вартістю понад 200 тис. доларів.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в складі організованої злочинної групи) і взяли під варту. Їм загрожує до 12 років тюрми.