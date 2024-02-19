В Росії націоналізували кондитерську фабрику Roshen

Суд російського міста Ліпєцк ухвалив рішення про націоналізацію місцевої кондитерської фабрики Roshen. Про це 19 лютого повідомило пропагандистське видання ТАСС.

Крім акціонерного товариства «Липецька кондитерська фабрика “Рошен”» у Росії також націоналізують місцеве ТОВ «Рошен». У дохід Росії також віддали частки гендиректора кондитерського підприємства Олега Казакова у статутному капіталі товариства «Рошен». Йому та Порошенкам заборонили вести будь-яку діяльність на території Росії.

Ліпєцька кондитерська фабрика Roshen – колишній підрозділ української корпорації Roshen. Фабрика заснована у 1966 році як Ліпєцький хлібозавод № 4. У 1976 році перейменована на булочно-кондитерський комбінат. У 2001 році фабрику придбала українська корпорація Roshen , після чого вона отримала назву «Ліпєцька кондитерська фабрика “Рошен”».

З початку агресії РФ у 2015 році, суд заарештував майно фабрики на 2 млрд рублів та не дозволяв його продати, тому менеджмент Roshen закрив підприємство. На початку 2016 року Порошенко заявив про передачу своєї частки Roshen у так званий сліпий траст під управлінням міжнародної банківської групи Rothschild & Co.

Ліпєцька фабрика Roshen зупинила свою роботу у квітні 2017 року, її продукція випускалася аж до останнього робочого дня. У корпорації Roshen тоді заявили, що виробництво довелося зупинити «через вплив геополітичних факторів».