У вівторок, 8 квітня, на Львівщині від переохолодження помер 60-річний чоловік. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«8 квітня, близько 10:28 години, надійшло повідомлення, що в Самбірську центральну лікарню у важкому стані поступив мешканець села Кружики (Новокалинівська МТГ Самбірського району) 1965 року народження, з діагнозом: загальне переохолодження», – йдеться в повідомленні.

За даними Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, близько 11:15 чоловік помер. Обставини події встановлюють.