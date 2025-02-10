У Львові від переохолодження помер чоловік. Про це у понеділок, 10 лютого, повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Смерть настала в автомобілі екстреної медичної допомоги через раптову зупинку кровообігу», – йдеться в повідомленні.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, чоловіка виявили на вул. Кушевича. Ймовірніше це безхатько, йому було близько 50 років.

Щоб уникнути обмороження, варто: