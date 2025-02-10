У Львові внаслідок переохолодження помер безпритульний
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У Львові від переохолодження помер чоловік. Про це у понеділок, 10 лютого, повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
«Смерть настала в автомобілі екстреної медичної допомоги через раптову зупинку кровообігу», – йдеться в повідомленні.
Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, чоловіка виявили на вул. Кушевича. Ймовірніше це безхатько, йому було близько 50 років.
Щоб уникнути обмороження, варто:
- вибирати зручне взуття, яке не стискає ногу, краще без підборів та з теплою вкладкою;
- одяг має бути зручний, щільний, легкий, який не сковує рухів;
- для захисту шкіри змазувати обличчя та руки жирним кремом;
- не забувайте про теплі рукавиці, шарфи;
- якщо відчуваєте, що мерзнете, не стійте на місці, а рухайтеся, бо рухи посилюють кровообіг і сприяють зігріванню тіла;
- не торкатися оголеними руками до металевих предметів;
- при температурі нижче -15°С обмежте час перебування дітей на вулиці.
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