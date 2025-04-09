Будинок і ділянки переписали наступного дня після повідомлення Юрію Приходьку про підозру

Дружина начальника митного поста «Львів-поштовий» Юрія Приходька, якого підозрюють в отриманні 20 тис. доларів хабаря, переписала будинок у Брюховичах на батька. Сталось це одразу після повідомлення Юрію Приходьку про підозру, аби суд не зміг арештувати це майно. На відповідну ухвалу Галицького районного суду звернув увагу сайт Lviv.media.

Як вказано в ухвалі, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна родини Юрія Приходька. Йшлося про житловий будинок на 297,4 м2 і земельну ділянку на 0,17 га в Брюховичах, які зареєстровані на його дружину Ірину Приходько. 1 квітня, наступного дня після його затримання, вона оформила дарчу на будинок і ділянку на свого батька. Слідство вважає, що це було зроблено умисно.

Однак суд відмовив слідчому в арешті майна. Цю ухвалу можна оскаржити в апеляції. Крім цього, іншою ухвалою суд відсторонив Юрія Приходька від посади, однак 8 квітня він подав декларацію перед звільненням.

Дружина Юрія Приходька Ірина – кандидатка економічних наук та доцентка кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ імені Івана Франка.

Нагадаємо, правоохоронці затримали Юрія Приходька 26 березня за підозрою у вимаганні 23 тис. доларів хабаря за вплив на ухвалення рішень щодо оформлення міжнародних поштових відправлень без сплати митних платежів. 27 березня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення понад 1 млн грн застави.