ОСББ і ЖБК Львова отримуватимуть позики від міста на ремонт і облаштування доступності
Новини Львова від ZAXID.NET за 8 квітня
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У вівторок, 8 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Новий Центр ментального здоров'я. Заклад для відновлення психічного здоров'я важкопоранених захисників запрацював на території лікарні святого Луки.
- Позики від міста на ремонт і облаштування доступності. Безвідсоткову поворотну фінансову допомогу і цьогоріч зможуть отримати ОСББ та ЖБК.
- Львів зможе закласти 470 млн грн для ЗСУ завдяки європейському кредиту. ЄБРР профінансує потреби трьох комунальних підприємств.
- У Львові можуть завершити реконструкцію озера на Панча. Її розпочали ще у 2020 році.
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