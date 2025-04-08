Червоним кольором праворуч від злітної смуги позначена ділянка, яка за генпланом належить Львову

Масштабне розширення Сокільників за оновленим генеральним планом зменшить площу міської громади Львова на 1,3 га. Про це під час сесії Львівської міської ради у вівторок, 8 квітня, повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, звернувшись до Львівської районної ради з проханням не підтримувати розширення прильвівського села.

Наприкінці 2024 року Львівська ОВА погодила оновлений генеральний план Сокільників, який передбачає приєднання незагосподарьованих територій та їх масштабну забудову. Зокрема, під будівництво житла підпадає 136 га впритул до злітної смуги львівського аеропорту.

Однак, аби приєднати ці землі, необхідне погодження Львівської районної ради. Це питання вже кілька разів виносили на розгляд районних депутатів, однак наразі вони його не підтримали. Міська рада Львова наполягає, що оновлену містобудівну документацію розробляли без врахування інтересів сусідніх громад, зокрема Львівської. При цьому, у самому генплані є відсилання до майбутніх проєктів Львівської ОТГ, як-от будівництво низки вулиць, прокладання трамвайної та тролейбусної лінії тощо.

Крім цього, розбудова Сокільників не передбачає будівництва нової транспортної інфраструктури, натомість спричинить додаткове навантаження на Львів, адже передбачається, що населення села зросте з майже 9 тисяч до 50 тисяч мешканців.

Також оновленні межі населеного пункту села Сокільники не відповідають проєктним межам Львова, погодженим Сокільницькою сільською радою у 2015 році. Внаслідок розбудови села, проєктована площа Львова зменшується на 1,3 га – Сокільницька сільрада вказала невелику ділянку біля аеропорту, хоча за генпланом Львова вона відноситься до міської громади.

Водночас деякі ділянки, які мали бути включені в межі села, не матимуть визначеного розташування. Йдеться про понад 5,5 га, призначені для експлуатації дороги Львів – Пустомити – Меденичі, а також про 0,25 га, призначені для розбудови злітної смуги аеропорту.

Тому Львівська міська рада звернулася до депутатів районної ради з проханням не підтримувати розширення Сокільників.

Детальніше про розбудову Сокільників та хто за нею може стояти, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Це буде не село, а райцентр на межі Львова»