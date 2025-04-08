Львівська міська рада погодила отримання позики до 10 млн євро від Європейського банку реконструкції і розвитку для трьох комунальних підприємств – «Львівелектротранс», «Львівводоканал» та «Зелене місто». Рішення схвалили 56 депутатів на пленарному засіданні у вівторок, 8 квітня. Як заявив заступник міського голови Андрій Москаленко, позика допоможе вивільнити власні бюджетні кошти міста для допомоги Збройним силам та іншим військовим формуванням у війні з Росією.

Як йдеться в проекті ухвали, кредит заплановано використати на «фінансування видатків бюджету Львівської міської територіальної громади у складі комунальних підприємств ЛКП «Львівелектротранс», ЛМКП «Львівводоканал» та ЛКП «Зелене місто» […] для забезпечення належного їх функціонування та здійснення поточної діяльності, а також для погашення ними боргових зобов’язань за кредитами, залученими у ЄБРР» у 2016-2018 роках. Обсяг кредиту – до 10 млн євро.

Як заявив під час розгляду питання заступник міського голови Андрій Москаленко, насправді йдеться про вивільнення близько 470 млн грн із міського бюджету для здійснення програми спротиву.

«Кошти з бюджету, які були передбачені [для трьох комунальних підприємств], вивільняються для програми спротиву. А цими коштами [кредит] ми заміняємо видатки міста для ЛКП», – заявив він.

Міський голова Андрій Садовий нагадав, що торік Львів виділив на допомогу Збройним силам більше ніж 1 млрд грн. «Так само має бути і в цьому році. Дай Бог, щоби було більше … Це буде дуже складно, це буде дуже важко. Бо місто має функціонувати, і ми не знаємо, які ще можуть бути ситуації у Львові. Дотепер ми маємо ліквідацію наслідків жахливої атаки у вересні минулого року. Але це питання [виділення коштів] це є спільна позиція міського голови і депутатів. Якщо вона буде спільно реалізовуватися, то буде результат», – наголосив міський голова.

До слова, Львівська міська рада раніше погодила отримання кредитів загальним обсягом 1,318 млрд грн до міського бюджету. Позикові гроші планують витратити на капітальні реконструкції та нові інфраструктурні будівництва, зокрема будівництво крематорію на Голосківському цвинтарі, продовження рекультивації Грибовицького полігону, часткову реконструкцію вулиць Личаківської, Тараса Шевченка, Старознесенської та інші об’єкти.