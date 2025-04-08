Ростислав Ільницький проходить службу в ТЦК на Закарпатті

Скандальний львівський експрокурор, зять адвокатки Богдани Москви Ростислав Ільницький, якого підозрюють у підробці та використанні підроблених документів для виїзду за кордон, проходить службу в ТЦК на Закарпатті. У 2024 році він отримав грошове забезпечення у Закарпатському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а зараз подав декларацію про перевезення у Хустський РТЦК та СП. У липні минулого року Ільницького мобілізували у новостворену механізовану бригаду на офіцерську посаду.

На початку квітня цього року 32-річний Ростислав Ільницький подав декларацію кандидата на посаду в Хустський міський РТЦК та СП. При цьому за 2024 рік експрокурор задекларував доходи (грошове забезпечення), отримані у військовій частині А 5003 та в Закарпатському обласному ТЦК та СП, які становили 74,5 та 68 тис. грн відповідно.

Ростислав Ільницький також вказав у декларації земельну ділянку в Турківській громаді та користування записаною на родичку квартирою у Львові. Його дружина Роксолана Москва-Ільницька у квітні 2023 року стала власницею житлового будинку площею понад 100 м2 у Львові, а також у травні 2024 року отримала у власність квартиру площею 54 м2 у Лисиничах. Їздить дружина Ільницького на позашляховику Audi Q8 2021 року випуску, декларована вартість якого понад 2,3 млн грн.

Експрокурор у 2024 році отримав грошове забезпечення у війську, а його дружина 16 тис. соцвиплат та понад 116 тис. грн заробітної плати у ПП «Енергопрофіль».

Ростислав Ільницький зберігає понад 102 тис. доларів та 197 тис. грн готівкою, а Роксолана Москва-Ільницька тримає готівкою 30 тис. доларів, понад 7 тис. євро та 250 тис. грн. Ще 3 тис. доларів готівкою зберігає донька Ростислава Ільницького – Софія Ільницька.

Нагадаємо, Ростислав Ільницький тривалий час переховувався від слідства за підозрою в підробці та використанні підроблених документів для виїзду за кордон, його оголошували в розшук. Затримали експрокурора на початку липня 2024 року під час обшуку в будинку його тещі, адвокатки Богдани Москви, яку підозрюють в організації схеми для ухилянтів. Після цього стало відомо про мобілізацію Ростислава Ільницького на службу в ЗСУ. Відповідно до закону, мобілізація на військову службу є підставою для зупинки провадження у справі.