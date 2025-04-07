Центр на вул. Навроцького, 23 відкрили 7 квітня 2025 року

У Львові на території лікарні св. Луки відкрили новий Центр ментального здоров’я. Його площа – 900 м². У ньому є все необхідне для допомоги українцям, які постраждали від війни. Будівництво центру коштувало 1,3 млн євро.

«Ще минулого року тут були хащі, а тепер новий, безбар'єрний, людиноцентричний, професійний центр. Це особливий простір площею 900 м² для українців, які постраждали від війни. Тут є все необхідне для повноцінної допомоги: стаціонар на 40 ліжок, кабінети для індивідуальної та групової терапії, повністю безбар'єрне середовище», – повідомив 7 квітня мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, цей центр – чудовий приклад міжнародної підтримки та дружби. Завдяки місту-побратиму Вюрцбурга, меру Крістіану Шухарду та німецькому фонду DAFW, у Львові змогли створити сучасний простір, де українці отримають професійну допомогу для ментального відновлення.

Фото пресслужби ЛМР

При будівництві Центру вдалося зберегти майже всі дерева та створили терапевтичний сад, де пацієнти зможуть долучатися до висадки нових рослин. Це також має реабілітаційний ефект.

Нагадаємо, будівництво нового Центру ментального здоров’я стартувало у серпні минулого року завдяки підтримці німецьких партнерів: місту-побратиму Львова – Вюрцбургу та фонду DAFW. Все фінансувалося винятково за рахунок донорів. Вартість будівництва – 1,3 млн євро.