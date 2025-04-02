Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи отримає гроші на модерназацію від Чехії

Чехія інвестує 100 млн євро на оновлення лікарень у межах програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility. За ці гроші модернізують 13 лікарень у семи областях, зокрема й Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи, повідомили 2 квітня у МОЗ України.

Про це йшлось під час українсько-чеського медичного бізнес-форуму «CZ-UA: Healthcare Partnership Opportunities», на якому обговорили українсько-чеську співпрацю у медичній сфері.

« Завдяки ініціативі Ukraine Facility, уряду Чехії, Чеському банку розвитку, Чеській агенції розвитку та Міністерству охорони здоров’я Чехії ми отримали унікальний приклад змішаного фінансування: гранти, державні гарантії, кредити – все це працює на модернізацію українських лікарень. Йдеться про 13 лікарень у 7 областях України. На сьогодні 6 проєктів вже включено до Єдиного проєктного портфеля України і маємо попередньо узгоджене фінансування на загальну суму понад 100 млн євро», – повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Наразі попередньо погоджено фінансування проєктів модернізації, які стосуються таких закладів охорони здоров’я:

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи (35,27 млн євро);

Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни (18,9 млн євро);

Волинська обласна клінічна лікарня (4,31 млн євро);

КНП «Криворізька міська лікарня №5» Криворізької міської ради (16,57 млн євро);

КНП «Міська клінічна лікарня № 16» Дніпровської міської ради (14,93 млн євро);

Київська обласна дитяча лікарня (10,27 млн євро).

Міністр подякував чеському бізнесу за зацікавленість та готовність долучатися до реалізації зазначених проєктів – через участь у проєктуванні, будівництві, постачанні обладнання та навчання фахівців.