Російські військові, які хворіють на гепатит та ВІЛ, проходять підготовку в навчальних центрах на тимчасово окупованих територіях, щоб згодом брати участь у штурмах. Про це у вівторок, 8 квітня, повідомив «Укрінформ» з посиланням на слова речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина.

Волошин з посиланням на дані розвідки повідомив, що росіяни формують штурмовий батальйон із хворих гепатитом та іншими невиліковними хворобами, зокрема ВІЛ. Він зазначив, що ворог намагається відправити важкохворих штурмовиків на ліквідацію.

Також Волошин уточнив, що штурмовики проходять підготовку в навчальних центрах на тимчасово окупованих територіях Криму, Херсонської та Запорізької областей.

«Тож це вже не гарматне м’ясо, а навчені бійці. Але й таких навчених солдатів Росія не жаліє», – додав він.

Нагадаємо, 2 квітня партизани повідомили, що російське командування вирішило відмовитися від евакуації поранених солдатів з лінії фронту у Запорізькій області після невдалих штурмів.