У 70 мотострілецькому полку російської армії зростає кількість вбитих і зниклих безвісти військовослужбовців, які неофіційно виїжджають у Токмак і Мелітополь на вихідні. Про це у понеділок, 3 лютого, повідомили агенти партизанського руху «АТЕШ».

У штабі полку стверджують, що деякі росіяни гинуть під час п'яних бійок за жінок. Проте, як з’ясував агент партизанського руху, серед військових ходять чутки, що одного із солдатів убив місцевий житель, який ненавидить російські війська. Крім цього, у полку фіксують випадки зникнення військовослужбовців. У дописі зазначають, що, ймовірно, це пов'язано із самовільним залишенням частини.

«Через це командування полку посилило контроль за пересуванням особового складу. Тепер військові не можуть вільно залишати місце дислокації, а це своєю чергою знижує їхню можливість самостійно вирішувати свої бойові потреби», – додають партизани.

Нагадаємо, 28 січня повідомляли, що росіяни ламають ноги та стріляють у себе, щоб потрапити до госпіталю й таким чином уникнути штурму островів на Херсонщині.